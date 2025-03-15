Terör örgütünü finanse ettiler

Dün savcılık ifadeleri tamamlanan Şükrü Genç, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Maltepe İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe İlçe Belediye Başkanı Özel Kalemi Melih Morsünbül'ün de olduğu 26 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebi istendi. Nöbetçi hakimlik, Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un da aralarında olduğu 17 kişinin "terör örgütünü finanse etmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 17 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eski başkan Genç emniyette verdiği ifadesinde “Hedefi durumunda olduğum bir örgüte yardım etmem söz konusu olamaz. Ben, vatanını ve milletini seven bir Türk vatandaşıyım” ifadelerini kullandı.Genç şöyle devam etti: “DHKP-C terör örgütü, Armutlu'da faaliyet gösteriyordu. O bölgede örgüte müzahir bir bina için yıkım kararı alınmış.İBB ile birlikte bu binanın yıkılması ile ilgili hazırlık yaptık. Emniyet güçlerinin belirlemiş olduğu tarihte, İBB araçlarını geri çekti. Bizim belediyemize ait araçlarla bahse konu binayı yıktık.”