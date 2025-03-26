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Terör şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Terör şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

17:4726/03/2025, Çarşamba
DHA
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör şüphelileri, düzenlenen kontrolde yakalandı. (Foto: Arşiv)
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör şüphelileri, düzenlenen kontrolde yakalandı. (Foto: Arşiv)

Edirne'de askeri yasak bölgede kontrol düzenleyen güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan üç terör şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi, tutuklandı.

Edirne merkezde askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin düzenledikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri S.B. ve S.T. ile terör örgütü PKK şüphelisi V.S. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., S.T. ve V.S., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



#Edirne
#Terör
#Şüpheli

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