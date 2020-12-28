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POLİTİKA

Teröre ağır darbe: 20 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, 20 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.

Operasyonun detayları

20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, Mushayrifah bölgesinde insansız hava araçlarıyla yapılan keşif gözetleme faaliyeti sırasında sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grubun belirlenmesiyle başladı. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilk olarak bölgeye top atışları gerçekleştirdi. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile yapılan 'nokta atışlarını' obüsler takip etti. Sonrasında bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Yapılan operasyonla 20 terörist etkisiz hale getirildi.

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