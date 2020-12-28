Teröre ağır darbe: 20 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İBB CHP Grup Başkanvekili Subaşı: Bana verilen makam aracı yok görevlendirme aracı var

İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, HaberTürk'te katıldığı programda kendisine yöneltilen 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden size tahsis edilmiş makam aracı var mı?' sorusuna, 'Bana verilen bir makamı aracı yok, fakat şu var. Çok sık kullandığım bir araç var. Bu, sabah işe çok erken gittiğim için bana verilen bir görev aracı ama makam aracı değil' cevabını verdi.

