Teröre karşı uluslararası kilit: Teröristlere sığınak olan 4 kapı daha kapanıyor

Türkiye’nin terör örgütleri ve sınırı aşırı suç yapılarıyla mücadelesinde hukuki alan genişliyor. Bu çerçevede Mali, Somali, Etiyopya ve BAE ile suçluların iadesi ve nakli konusunda imzalanan uluslararası anlaşmalar TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Anlaşmalar onay için TBMM Genel Kurulu’na sevk edildi. Anlaşmaların yürürlüğe girmesiyle yüzlerce suçlunun Türkiye’ye iadesi sağlanacak.

Anlaşmalarla terör örgütleri ve suç şebekeleri, uzun süredir ülkeler arasında var olan adli boşlukları kullanma şansını kaybedecek. Böylece Türkiye'nin iadesini istediği suçlular açsından bu ülkeler artık güvenli liman olmaktan çıkacak.

Taleplerinin çoğu FETÖ dosyası

Komisyonda kabul edilen ‘Türkiye–Etiyopya Suçluların İadesi Anlaşması’, bu kapsamda öne çıkan düzenlemelerden biri oldu. 2016’dan bu yana Etiyopya'dan istenen 8 iade talebinin 6’sı FETÖ dosyalardan oluştu. Somali ile imzalanan ‘Suçluların İadesi Anlaşması ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasıyla’ terör, örgütlü suçlar, insan kaçakçılığı, silahlı suçlar gibi ağır dosyalarda delil paylaşımı, geçici tutuklama ve iade süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Cezayı kendi ülkesinde çekecek

Türkiye ile BAE arasında imzalanan ‘Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması’, özellikle organize suç ve mali suçlar açısından kritik bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Türkiye, BAE'ye bugüne kadar 240 ceza istinabe talebi iletti, bu taleplerin yaklaşık yarısı sonuçlandırılamadı. ‘Türkiye–Mali Hükümlü Nakli Anlaşması’ ise terör ve organize suçla mücadelede ceza infaz boyutunu düzenleyen bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşma, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen kişilerin, kendi ülkelerinde cezalarını çekmesine imkân tanıyor. Komisyonda imzalanan anlaşmalar görüşülmek üzere Genel Kurul'a sevk edildi.

Mali’ye eğitim üssü

Türkiye, Sahel Bölgesi’nde etkinliğini artırmayı hedefliyor. TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen Türkiye-Mali anlaşmasıyla, Mali’de bir “Mükemmeliyet Merkezi” kurulmasının yolu açıldı. Merkez, Mali'de görev yapan kamu personeline yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik uzmanlık aktarımı sağlayacak. Türkiye, bu yolla Mali'nin özellikle güvenlik ve kriz yönetimi alanlarında kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor. Kurulacak merkezle birlikte, Mali'deki kamu personelinin kendi ülkesinde eğitim alması, kurumlar arası standartlaşmanın sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.



