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ANKARA

​Teröriste destek veren meslek örgütü: Bu nasıl 'tıp etiği' ​

Teröriste destek veren meslek örgütü: Bu nasıl 'tıp etiği'

Koronavirüs ile mücadeleye destek olması gerekirken, Türkiye’nin başarısını karalayan Türk Tabipler Birliği (TTB) meslek örgütü gibi davranmak yerine hep ideolojik muhalefet yapıyor. TTB aile hekimliğine, ardından şehir hastanelerine karşı çıktı. Muayene açıp hastalardan yüksek ücret alan doktorlara sessiz kaldı. Teröristlere de sahip çıkan TTB, PYD/YPG elebaşı Asya Abdullah’a ‘barış ve dostluk ödülü’ verdi. Öcalan’ın sağlık kontrollerini yapmak için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. TSK’nın terörle mücadelesine, “Savaş, halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıktı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Tabipler Birliği bu teröriste ödül verdi.
Tabipler Birliği bu teröriste ödül verdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye lehine olan her olayda sesini yükseltti. Mega projelerin önüne taş koymaya çalışan TTB, muhalefet partisi gibi davrandı. Koronavirüs salgınında özveriyle çalışan sağlık çalışanlarıyla ilgili sosyal medya üzerinden provokatif açıklamalarda bulundu. Sağlık camiasından TTB’nin bu talihsiz tutumuna “Kovid-19’a karşı verilen mücadele, asla spekülasyon üretilecek, siyasete malzeme edilecek bir konu olmamalıdır” tepkisi geldi.

MEGA PROJELERE SET

Şehir hastanelerin yapılacağı yıllarda TTB muhalefet ile birlikte projenin önüne taş koymaya çalıştı. TTB yönetimi yüz binlerce insanın modern sağlık hizmeti aldığı şehir hastaneleri ile Türkiye sağlık sisteminin sonu olarak yorumladı. Yine şehir hastanelerindeki yatak sayısından rahatsız olan TTB’nin bahanesi temizlik, bakım onarım giderleri oldu.

AİLE HEKİMLİĞİNİ İSTEMEDİLER

TTB, Sağlık Bakanlığı’nın 2000 yılların başlarında Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında uygulamaya koyduğu aile hekimliği sistemine de karşı çıkmıştı. Dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, aile hekimliği sistemiyle pratisyen hekimliğin geriye döndürülmeye çalışıldığını ileri sürerek, buna izin vermeyeceklerini ve ayağa kalkacaklarını ifade etmişti. TTB, Avrupa’da birçok ülkede uygulanan ve Kovid-19 sürecinde filyasyon ekibinde yer alan aile hekimliğinin önemini yeni yeni kavradı.

TIP BAYRAMLARINDA GREV

TTB, sağlık çalışanlarını tıp bayramlarında sürekli greve çağırmasıyla da tepkileri üzerine çekmişti. TTB üyeleri tıp bayramlarında hastane önlerinde protesto yaparken, birçok sağlık çalışanı görevinin başında kalıp mesafeli kalıyordu.

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MUAYENEHANELERİ SAVUNDU

TTB, Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında tam günün de karşısında durdu. Muayenehanesi olup da vatandaştan yüksek miktarda ücret alan doktorlara sesini çıkarmayan TTB, hekimlerin mesleklerini herhangi bir kuruma bağlı olmaksızın bağımsız, serbest icra etmelerinin haklarının elinden alındığını savundu.

SAĞLIKLA İLGİSİ VAR MI?

Birlik açıklamaları ile de sağlık alanının dışına taştı. Açıklamalarıyla terör örgütlerine destek olan TTB, eli kanlı PYD/YGP’nin eş başkanına demokrasi ödülü verecek kadar ileri gitti. İşte TTB’nin skandal eylemlerinden bazıları şöyle:

-Terör örgütü PYD/YPG’nin sözde üst düzey yöneticileri arasındaki Asya Abdullah’a 2015 yılında “Barış, Dostluk ve Demokrasi” Ödülü verdi.

-Terör örgütü PKK’ya yardım yaptıkları gerekçesiyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına arka çıktı.

-Abdullah Öcalan’ın sağlık kontrollerini yapmak üzere İmralı’ya gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

-TSK, Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru kurulmasını engellemek için harekât düzenlerken, sınır ötesinden şehit haberleri gelirken “Savaş, halk sağlığı sorunudur” açıklamasıyla operasyonlara karşı çıktı.

-Casusluk suçlamasıyla yargılanan ve bu yüzden firar eden Can Dündar’a destek ziyaretinde bulundu.

İdeolojik saplantılarla hareket ediyorlar

  • TTB’nin sağlık alanındaki tutumlarına sağlık camiasından da tepkiler geliyor. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, TTB’nin bu tavrının bugüne has bir tavır olmadığını belirterek, “Türkiye’nin içerisinden geçmiş olduğu bütün kritik süreçlerde hep ideolojik saplantılar ile hareket etmiştir” dedi. Durmuş TTB’nin pandemi sürecindeki açıklamalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Küresel salgın Kovid-19’a karşı verilen mücadele için toplumun bütün kamu ve sivil unsurlarıyla birlikte hareket etmesi gereken bir dönemde, TTB’nin düşmanca bir tutum içerisinde olmasını doğru bulmuyoruz. Sağlık Bakanlığı en başından beri güvene dayalı şeffaf ve doğru bilgilendirerek süreci yönetme çabası içerisindedir. Süreç içerisinde hepimizin ortak paydası olan Kovid-19’a karşı verilen mücadele, asla spekülasyon üretilecek, siyasete malzeme edilecek bir konu olmamalıdır.”

Şartları iyileştirmeleri gerekir

Türkiye Kamu-Sen, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Sağlık çalışanları koronavirüs salgınına karşı kahramanca bir mücadele vermektedirler. Sağlık ordumuz cephede göğüs göğüse çarpışıyor desek yanlış bir tabir olmaz. Nitekim Kovid-19’a yakalanan sağlık çalışanı sayısının ise 29 bin 865 olması nasıl bir mücadelenin ortaya konulduğunu anlatmaya yeterlidir. Sağlık çalışanları cesur, yürekli ve fedakar kahramanlardır. Böylesine fedakârca bir mücadele söz konusu iken cephenin şartlarını en iyi seviyede tutmak cephe gerisindeki herkesin görevidir” diye konuştu.

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