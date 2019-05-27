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Gündem Teröristleri yurt dışına kaçırma girişiminde bulunan 23 kişiye gözaltı
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MUĞLA

FETÖ'cüler ile PKK'lıları yurt dışına çıkarmak isteyen şüphelilere gözaltı kararı

Teröristleri yurt dışına kaçırma girişiminde bulunan 23 kişiye gözaltı

Muğla'da FETÖ/PDY ve PKK'lı teröristler ile yabancı uyruklu şahısları yurtdışına kaçırma girişiminde bulunan 1 uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 23 kişiye gözaltı kararı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütleri ile yabancı uyruklu şahısları yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğu ileri sürülen 1 uzman çavuşun da bulunduğu 23 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

TERÖRİSTLERİ YURT DIŞINA KAÇIRACAKLARDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan Muğla merkezli aralarında İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin illerinde FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütü üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu şahısları kaçak yollardan yurtdışına kaçırmaya teşebbüs eden aralarında halen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli bir uzman çavuşunda bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" denildi.

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