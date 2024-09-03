Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor: Yasa dışı sınırı geçmeye çalışan 3'ü terörist 20 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Bulgaristan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Ayrıca yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
- Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
- Ülkemizden Bulgaristan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
- Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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23 dakika önce