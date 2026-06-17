Terörsüz Türkiye görüşmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etti. TBMM’de gerçekleştirilen görüşmede, DEM Parti İmralı heyetinin yürüttüğü çalışmalar ile siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ele alındı. “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen aşamanın kapsamlı şekilde değerlendirildiği görüşmede, TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı raporda yer alan düzenlemeler üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu. Sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için parlamentoda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Öte yandan görüşmede, bugüne kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler kaydedildiği ve siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda dikkat çekici sonuçlar elde edildiği ifade edildi. Önümüzdeki dönemde de siyasi diyalog ve Meclis çalışmalarının sürdürülmesinin kritik olduğu belirtildi. Toplantının ana eksenini, sürecin bundan sonraki aşamasında Meclis’in üstleneceği rol oluşturdu.