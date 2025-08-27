Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu 6'ıncı kez toplandı

'Terörsüz Türkiye' Komisyonu 6'ıncı kez toplandı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:4827/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Terörsüz Türkiye komisyonu
Terörsüz Türkiye komisyonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Partilere büyük sorumluluk düşmektedir. Yasal altyapı kaçınılmaz. Sürece baroların desteği çok önemli. Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,
"Terörsüz Türkiye"
hedefi doğrultusunda kurulan
"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"
altıncı toplantısına başkanlık etti.

Burada konuşan Meclis Başkanı Kurtulmuş önemli mesajlar verdi.


Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Tarihi bir fırsat ortaya çıktı. Silahların konuşulmadığı bir ortam temin edilmeli.
Bu komisyonun amacı, Türkiye'de toplumsal rızayı artırmaktır. Partilere büyük sorumluluk düşmektedir.

Yasal altyapı kaçınılmaz. Sürece baroların desteği çok önemli.

Bu model Türkiye'ye özgü bir modeldir. 9 ay gibi kısa bir sürede fevkalade büyük bir mesafe alınmıştır. Bu meselenin artık Türkiye'nin gündeminden çıkması gerekmektedir.

Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır. Milletimizin beklentisi de budur.


#terörsüz türkiye
#meclis
#Numan Kurtulmuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda Araç Teşviki 2025: ÖTV Muafiyeti, Yerli Araç Desteği Başvuru, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Detaylar Sıralandı