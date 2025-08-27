'Terörsüz Türkiye' Komisyonu 6'ıncı kez toplandı

Terörsüz Türkiye komisyonu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Partilere büyük sorumluluk düşmektedir. Yasal altyapı kaçınılmaz. Sürece baroların desteği çok önemli. Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,
"Terörsüz Türkiye"
hedefi doğrultusunda kurulan
"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"
altıncı toplantısına başkanlık etti.
Burada konuşan Meclis Başkanı Kurtulmuş önemli mesajlar verdi.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Tarihi bir fırsat ortaya çıktı. Silahların konuşulmadığı bir ortam temin edilmeli.
Bu komisyonun amacı, Türkiye'de toplumsal rızayı artırmaktır. Partilere büyük sorumluluk düşmektedir.
Yasal altyapı kaçınılmaz. Sürece baroların desteği çok önemli.
Bu model Türkiye'ye özgü bir modeldir. 9 ay gibi kısa bir sürede fevkalade büyük bir mesafe alınmıştır. Bu meselenin artık Türkiye'nin gündeminden çıkması gerekmektedir.
Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır. Milletimizin beklentisi de budur.
#terörsüz türkiye
#meclis
#Numan Kurtulmuş