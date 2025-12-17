Terörsüz Türkiye sürecinde önemli görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş saat 16'da Terörsüz Türkiye süreci komisyonundaki partilerin grup başkanvekilleriyle görüşecek
#tbmm
#Numan Kurtulmuş
#terörsüz Türkiye