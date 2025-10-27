Yeni Şafak
Terörsüz Türkiye’nin somut sonucu

Uğur Duyan
04:0027/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Ömer Çelik, Efkan Ala.
Terör örgütü PKK’nın “Türkiye’den çekildik” açıklamasını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terörsüz Türkiye yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır” ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da “Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır” dedi.

PKK’nın Türkiye’de çekilme kararı almasının ardından siyasilerden mesajlar geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararına ilişkin X hesabından açıklamada bulundu. Çelik, “Terör unsurlarının Türkiye’den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir” dedi. Çelik, silah bırakma sürecinin Suriye’deki uzantılarını da kapsaması gerektiğinin altını çizerek “PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımlar, yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR

Çelik paylaşımında özetle şunları vurguladı: “PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi, Terörsüz Türkiye hedefinin yol haritasının ana başlığıdır. Yol haritası, Terörsüz Türkiye hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir. Terörsüz Türkiye süreci, demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan terörsüz bölge hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur.”

BİR EŞİĞİ DAHA GERİDE BIRAKTIK

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da “iç cephe” vurgusu yaparak, “Son açıklamaları ve atılan adımları, terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendiriyoruz. İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır” dedi.

KAZANAN 86 MİLYON VATANDAŞ

Ala, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine fırsatlarına odaklanarak imkân ve kabiliyetlerini tamamıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yöneltecek bir Türkiye’nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz; kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır.”




