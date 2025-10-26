Yeni Şafak
PKK Türkiye’den tamamen çekildi mi?

10:3226/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi mi?
Aralarında PKK'nın sözde yönetici kadrosundan isimlerin de yer aldığı terör örgütü üyeleri 11 Temmuz'da bıraktığı silahları yakmıştı. Bugün Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekiliyor. İşte detaylar.

Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha aşıldı. Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekiliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atıldı.

MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen tören için Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer almıştı.

11 Temmuz'da saat 11:22'de terör örgütü PKK’nın ilk grubunun silah bırakarak yaktı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da bulunuyordu. Aralarında PKK'nın yönetici kadrosundan isimlerin de yer aldığı terör örgütü üyeleri silah bıraktığı silahlar yakıldı.

Bugün Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha aşıldı. Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekiliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, 'Terörsüz Türkiye' yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır." paylaşımında bulundu.



