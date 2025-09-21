Şam-Washington hattında SDG/PKK mesaisi

ABD’nin desteğiyle 2016 yılından beri Suriye’nin kuzeydoğusunda geniş alanları işgal eden terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG/PKK), Esed rejiminin devrilmesinden sonra 10 Mart’ta Şam hükümetiyle imzaladığı entegrasyon anlaşmasını uygulamamakta diretiyor. Anlaşmaya göre, yıl sonuna kadar SDG/PKK bünyesindeki yabancı olmayan savaşçıların orduya katılabileceği ve örgütün kontrolündeki bölgedeki devlet kurumları ile enerji ve petrol tesislerinin hükümete devredilmesi ön görülüyordu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, örgüte yılsonuna kadar orduya entegre olmamasının “Türkiye’yi askeri hareketliliğe itebileceği” uyarısını yaptı. Bu uyarı, Suriye Dışişleri Bakanı Es’ad Hasan el-Şeybani’nin ABD’nin başkenti Washington’a gerçekleştirdiği ziyaretle eş zamanlı geldi. Şara, yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için New York’a giderken burada ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmesi bekleniyor. Washington cephesinde de örgüte anlaşmayı uygulaması yönünde baskılar görülüyor. ABD’nin Suriye’deki diplomatik misyonunda örgüte destekleriyle öne çıkan isimler tasfiye olurken Pentagon da gelecek sene için SDG/PKK’ya ayrılan bütçede indirime gidiyor.

ŞARA’DAN SON UYARI

Suriye’nin başkenti Şam’da çarşamba günü araştırma merkezlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SDG/PKK’ya 10 Mart anlaşmasını uygulaması için son uyarısını yaptı. Şara, SDG/PKK’nın yıl sonuna kadar anlaşmayı uygulayarak orduya entegre olmamasının “Türkiye’yi askeri hareketliliğe itebileceğini” söyledi. Sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öncelediklerini vurgulayan Şara, “SDG ve PKK içindeki bazı klikler, 10 Mart anlaşmasının uygulanmasını akamete uğratıyor” diye konuştu. “Suriye halkının mevcut durumda federal rejimi tartışmaya hazır olmadığını” dile getiren Şara, Suriye Anayasası’nın 107’nci maddesi, “İdari Adem-i Merkeziyetçiliğin yüzde 90’ının uygulanmasını zaten ön görüyor. Siyasi Adem-i Merkeziyetçilik istemek sadece çatışma bahanesidir” ifadelerini kullandı.

ŞEYBANİ’DEN WASHINGTON’DA MEKİK DİPLOMASİSİ

SDG/PKK sorunu son dönemde gündemdeki en sıcak maddelerden biri olurken Suriye Dışişleri Bakanı Es’ad Hasan el-Şeybani, önceki gün ABD’nin başkenti Washington’da bir diplomatik ziyarete başladı. Şeybani, ziyaretinin ilk iki gününde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın yanı sıra, Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Rich, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Joe Wilson ve ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau gibi çok sayıda yetkili ile görüştü. Şeybani’nin yaptığı görüşmelerin ana eksenini Suriye’nin kuzeydoğusundaki durum ile ABD’nin Esed rejimi döneminde Suriye’ye uyguladığı Sezar yaptırımlarının tamamen kaldırılması oluşturdu. Şeybani ayrıca, Washington’daki Suriye Büyükelçiliği binasında Suriye bayrağını göndere yeniden çekerek elçiliği açtı.

ABD’DEN SOMUT SİYASİ ADIMLAR

ABD tarafından da Suriye’ye yönelik siyasi ve askeri politikalara ilişkin bazı somut adımlar gelmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye Özel Temsilciliği’nde bazı isimlerin değiştirildiğini ilan etti. Görevden alınan isimlerin arasında Brett McGurk gibi SDG/PKK destekçilerinin olması dikkat çekti. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, daha önce Suriye’de “Kürtler, Aleviler ve Dürziler dahil hiç kimseye özerklik verilemeyeceği” yönünde bir açıklama yapmıştır. Reuters’in haberine göre görevden alınan isimlerin Barrack ile anlaşmazlık yaşayan isimler olması da dikkat çekiyor.

PENTAGON BÜTÇEYİ AZALTIYOR

ABD’nin Suriye’deki askeri politikalarında da bazı değişiklikler öne çıkmaya başladı. ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz günlerde Kongre’ye 2026 yılı savunma bütçesine ilişkin taslağını sundu. Taslakta, savunma için geçen sene 849 milyar dolar olan bütçenin 2026’da 961 milyar dolara talep edildi. Buna rağmen taslakta, SDG/PKK’ya ayrılan bütçenin 147 milyon dolardan 130 milyon dolara düşürüldüğü görüldü. Bu da Pentagon’un örgüte sağladığı bütçede yüzde 11.5’lik bir azalmaya işaret ediyor.

ŞARA-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Öte yandan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, yarın New York’ta başlayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’ye gideceği bildirildi. Şara’nın BM toplantısı çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ile de bir görüşme gerçekleştireceği ve Suriye’deki mevcut durumun ele alınacağı ifade edildi. Bu, Şara ile Trump arasında ikinci yüz yüze görüşme olacak. Görüşmede, SDG/PKK sorununun en önemli gündem maddelerinden biri olacağı ön görülüyor.







