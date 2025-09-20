Ahmed Şara’dan SDG’ye son uyarı: Türkiye'nin askeri operasyonu gündemde

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir grup gazeteci ve araştırmacıyla bir araya geldi.

Türkiye Today yazarı Ömer Özkızılcık'ın haberine göre, görüşmenin ana gündemi İsrail ile ilişkiler ve 60 yıl sonra ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılım olsa da Şara'nın Türkiye'yle ilgili açıklamaları dikkat çekti.

"ANKARA'NIN ASKERİ OPERASYONU GÜNDEME GELEBİLİR"

Şara, "SDG, Aralık ayına kadar Suriye'ye entegrasyon konusunda ayak sürümeye devam ederse, bölgede Türkiye'nin askerî operasyonu gündeme gelebilir." sözleriyle açık bir uyarı gönderdi.

Aynı zamanda, Esad sonrası dönemde Türkiye'nin askeri müdahale yerine müzakere yolunu seçmesini sağlayan süreci yeniden hatırlattı.

"KÜRTLERİN HAKLARINI SİZDEN DAHA FAZLA ÖNEMSİYORUM"

Ahmed Şara, SDG ile yürütülen görüşmelerde, Mart ayında Şam'ı ziyaret eden SDG elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e yaptığı çıkışı da hatırlattı.

Şara'nın aktardığına göre, görüşmenin başında şu sözleri kullandı:

"Buraya Kürtlerin haklarını talep etmek için geldiyseniz, zahmet etmeyin. Bu hakları korumak ve Kürtlerin Suriye'nin eşit vatandaşları olmasını sağlamak benim temel ilkemdir. Kürtlerin haklarını sizden daha fazla önemsiyorum."

"10 MART ANLAŞMASI, ABD VE TÜRKİYE'NİN İLK KEZ ORTAK DESTEK VERDİĞİ ÇÖZÜMDÜ"

Şara'ya göre, yürütülen müzakereler sonucunda 10 Mart 2025 tarihinde bir anlaşma ortaya çıktı. Bu sürecin en dikkat çekici yanı, hem ABD'nin hem de Türkiye'nin bu çözüm önerisini ilk kez aynı anda desteklemiş olmasıydı. Ancak süreç sabote edildi.

Ahmed Şara, "SDG ve PKK içindeki bazı gruplar anlaşmanın uygulanmasını sabote etti ve süreci yavaşlattı." dedi.

Türkiye Today yazarı Ömer Özkızılcık ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

"SDG SÜRECİN DIŞINDA"

Suriye lideri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi yönündeki çağrısına da değindi. Bu çağrının olumlu karşılandığını belirten Şara, buna rağmen SDG'nin kendini sürecin dışında tuttuğunu iletti:

"SDG'nin kuzeydoğu Suriye'deki statükosu yalnızca Türkiye için değil, Irak için de ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyor."

"SURİYE YÜZDE 90 ADEMİ MERKEZİYETÇİ; TALEPLER AYRILIKÇI"

SDG'nin ademi merkeziyetçilik taleplerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Ahmed Şara, mevcut Suriye yasalarının bu ihtiyacı zaten büyük oranda karşıladığını söyledi:

"Suriye zaten yüzde 90 oranında ademi merkeziyetçidir. Toplum federal sistemi veya ademi merkeziyetçiliği tartışmaya hazır değil. Bu talepler özünde ayrılıkçı."







