‘Terörsüz Türkiye’ye az kaldı

“Şunun bilinmesini isterim: Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık. ‘

Terörsüz Türkiye

’ hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik.

Çünkü bugüne kadar teröre karşı verdiğimiz mücadelenin bir anlamı var.