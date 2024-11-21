‘Terörsüz Türkiye’ye az kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi 40 yıllık terör kamburundan kurtarma konusunda MHP lideri Bahçeli ile aynı hassasiyetleri paylaştıklarını söyledi. Erdoğan, “Bölgemizdeki gelişmelere göre terörle mücadele stratejimizi yeniliyoruz. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize ulaşmamıza az kaldı” dedi.Brezilya dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan, Biden’ın Ukrayna’ya ABD yapımı füzeleri Rus topraklarında kullanma iznini de eleştirdi: “Biden’ın bu adımı, çatışmayı tırmandırmasının ötesinde Rusya’nın daha büyük bir tepki vermesine yol açacaktır. ‘Benden sonrası tufan’ anlayışıyla hiçbir yere varılmaz.” Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya vatandaşın kırmızı ete daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için gerekirse Uruguay ve Brezilya’dan büyükbaş hayvan ithal etme talimatı verdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gelişmelere göre terörle mücadele stratejisinin yenilendiğini belirterek “Terörsüz Türkiye” hedefimize ulaşmamıza az kaldı” dedi. G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya'dan dönüşte uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni
’nun da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.
NAYLON İTTİFAKLARIYLA KARIŞTIRMASINLAR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile “
” ardından yaptığı ilk görüşmenin ayrıntıları sorulan
şunları söyledi:
“Devlet Bey ile bizim yaptığımız görüşme özellikle Cumhur İttifakı’nın uyumu, insicamı, birlikteliği ile Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal konjektürde kritik önemdedir. Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur. A
ma birileri ‘Cumhur İttifakı bölündü, çatladı’ gibi iddiaları ileri sürüyor. Ana muhalefet, eski-yeni yönetim ile belediye başkanları arasındaki kavgayı perdelemek için bu tür söylemlerden medet umuyor.
Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, ‘
’ düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın.”
KARANLIK ODALARDA KURULMADI
Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı. Bizimki sağlam. Gönül birlikteliğiyle inşa edilmiş bir ittifakımız var. Bu ittifakın hamuru aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu. Sayın Devlet Bahçeli’yle yaptığımız her görüşme, Cumhur İttifakı’ndaki mefkure birlikteliğinin pekiştirilmesi açısından bir fırsattır. Özellikle ülkemizi 40 yıllık terör kamburundan kurtarma konusundaki hassasiyetlerimiz aynı.
“Şunun bilinmesini isterim: Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık. ‘
’ hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik.
Çünkü bugüne kadar teröre karşı verdiğimiz mücadelenin bir anlamı var.
Eğer Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Deresinde biz terörle bir mücadele verdiysek bunun bir anlamı var. Şu anda oralarda görüyorsunuz artık terörün bir esamesi okunmuyor. Bizim şu anda derdimiz, Suriye içerisinde 30 kilometrelik o derinliği hiçbir zaman boşa geçmeyeceğiz ve orada da bu mücadelemizi kahraman Mehmetçiklerimizle beraber sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.”
İÇ CEPHEMİZ SAĞLAM OLACAK
‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin yol haritasını Erdoğan şöyle açıkladı: “
Ülkemizdeki terör sorununu sonlandırmak için bugüne kadar attığımız adımlar ortadadır. Bu adımların nihai hedefi Terörsüz Türkiye’dir. Bunu gerçekleştirirken kimsenin terörle mücadeleyi bırakmayı düşünebileceğimiz aklından dahi geçmemelidir. Bizim muhatabımız milletimizdir ve terör örgütlerinin istismar ettiği tüm zeminleri ortadan kaldırmak temel amacımızdır. Bunu milletimizle yapacak ve iç cephemizi sapasağlam hale getireceğiz.”
Son zamanlardaki tartışmalar bile terör örgütünün Kürt vatandaşlarımızı nasıl istismar ettiğini, yıllarca onlara anlattıkları hikayelerin nasıl boşa düştüğünü göstermiştir. Terör örgütünün efendilerine sadakatle hizmet dışında ideolojisi de davası da yoktur. Onlar sadece emir alır ve onları yerine getirmeye çalışırlar. Bölgemizdeki gelişmelere göre terörle mücadele stratejimizi yeniliyoruz. Terör örgütünün istismar zeminini ortadan kaldırmaya yönelik sosyal ve ekonomik politikalar geliştirdik ve özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlarımızın mağduriyetlerini gidermek için tarihi nitelikle adımlar attık.
“Eğitim, iş imkanları ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini bu bağlamda özellikle ele aldık. ‘
’ hedefimize ulaşmamıza az kaldı, soruna tüm yönleriyle odaklandık ve çözmeye azmettik. Bunun yanında muhalefetin diline doladığı bir konuya da açıklık getirmek isterim. Biz savunma sanayii ile ilgili halktan para toplama gayretinde olan bir iktidar değiliz. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Muhalefet, bizim iktidarımızın ‘
halktan para toplamak suretiyle sıkıntıları gidermenin gayreti içinde olduğumuzu’
söyleyecek kadar sefil durumda. Bizim böyle bir derdimiz yok. Hamdolsun bizim mali imkanlarımız şu anda savunma sanayiimizi ayakta tutacak güç ve kabiliyete sahiptir.”
ABD’nin çekilmesine biz hazırız
ABD’nin Suriye’de çekilmesine dair Erdoğan, şunları söyledi:
“Terör meselesini tarihe karıştırma konusunda kararlıyız. Sınırlarımızın ötesinde, sürekli ülkemize yönelik milli güvenlik tehditleri oluşturan yapılanmalara kesinlikle tahammülümüz yoktur.
Suriye'nin kuzeyi, Amerika'nın desteklediği PKK/PYD/YPG tarafından işgal edildi. PKK/PYD/YPG'nin bu bölgeden temizlenmesi Suriye yönetimi için de oldukça kritik.
Biz terörle mücadelemize devam edeceğiz. Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin oluşturacağı yeni duruma da mevcut gerçekliğe de Türkiye olarak biz hazırız. Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir.”
Bu isimlerle ilgili konulara girmem
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun milyonluk konserleriyle ilgili olarak Erdoğan şunları söyledi:
“Biz konserlere karşı değiliz.
Ankara ve İstanbul’un trafikten toplu taşımaya, çöp toplama ve temizlikten diğer konulara temel belediyecilik hizmetlerinde ciddi sorunları var.
Tabii diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bu isimlerle ilgili konulara girmem. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu tür şeylerle uğraşmaz. Eğer bir yanlış yapmışlarsa bunun bedelini ödeyecekler, bundan kimse rahatsız olmamalıdır.”
Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin ve FETÖ ile mücadele konusunda Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:
“Biz FETÖ’ye karşı asla rehavete kapılamayız. Terör örgütü ‘Su uyur, düşman uyumaz’ yaklaşımıyla pusuda beklemektedir. Onlara imkan veremeyiz, vermiyoruz.
Tüm kurumlarımızda FETÖ’nün sızma girişimlerine karşı teyakkuz halindeyiz. Bu zamana kadar görülmemiş bir tedbirler silsilesi uyguluyoruz.
FETÖ'nün sızma girişimlerine karşı daha etkili ve kapsamlı tedbirler geliştiriyor ve uyguluyoruz.”
Biden, ‘Benden sonrası tufan’ dedi
ABD Başkanı Joe Biden’ın, Ukrayna’nın ABD yapımı füzelerin Rusya topraklarında kullanılmasına izin vermesiyle ilgili Erdoğan, “Her şeyden önce bu kararı doğru bulma-dığımız gibi tasvip de etmiyoruz” vurgusu yaptı. “Savaşı körüklemek, hiç bitmemesini hatta yayılmasını sağlamak için yapılmış bir hamle olarak yorumlanacak bir adım Sayın Biden'dan geldi” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Biden'ın bu adımı, çatışmayı tırmandırmasının ötesinde Rusya'nın daha büyük bir tepki vermesine yol açacaktır. Tüm bunlar bölgeyi ve dünyayı yeni ve büyük bir savaşın eşiğine getirebilir. ‘Benden sonrası tufan’ anlayışıyla hiçbir yere varılmaz. Ukrayna ve Rusya tarafının kışkırtmalara kapılmadan, sükuneti muhafaza ederek barışa odaklanmaları temennimizdir. Bu büyük hatanın oluşturduğu zeminde yapılacak en ufak yanlış, provokasyonlara kapılmak, barut fıçısına ateş atmaktan farksız olacaktır. Herkese dikkatli davranmayı tavsiye ediyorum.”
Genel Başkan’la pazar gezmeye vaktim yok
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in pazar ziyareti sonrasında yaptığı açıklamalara değinen Erdoğan,
“Öyle şeyler anlatıyor ki, mesela bir Genel Başkan pazara gitmiş. 'Cumhurbaşkanı benimle pazara gelebilir mi?' diyor. Sayın Genel Başkan, benim seninle gezmeye vaktim yok. Biz oraları kendimiz ve ilgili arkadaşlarımızla zaten geziyoruz. Hiç endişe etme biz oralardayız. Marketleri, pazarları boş bırakmayız”
yanıtını verdi.
İki ülkeden büyükbaş hayvan ithal edebiliriz
Toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade eden Erdoğan şunları söyledi:
“Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye Uruguay’dan Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bu adımları da atacağız.”
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