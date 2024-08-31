Teşkilat denetiminde ön seçim: İmamoğlu'na taslak darbesi

CHP il ve ilçe başkanlıklarından gelen yoğun talebe rağmen 'Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve hâkim gözetimde ön seçim' seçeneğinin taslakta yer almaması İmamoğlu'nun devre dışı bırakılma adımı olarak yorumlandı. Yine İmamoğlu'nun sıcak bakmadığı 'aktif üye' formülü de taslakta yer aldı. Taslakta, üyelerin görev ve hakları bölümünde, üyelerin Dijital Demokratik Katılımı yoluyla kendisine açılan görüş ve oylamalara katılacak. Taslaktaki bu madde de İmamoğlu'nun karşı çıktığı öneriler arasında yer alıyordu. Taslakta dikkat çeken bir diğer madde ise yeni üyeler seçme haklarını üye olduktan 1 yıl sonra kullanabilecek.