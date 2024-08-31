Teşkilat denetiminde ön seçim: İmamoğlu'na taslak darbesi

CHP'de gözler 6 Eylül'de yapılacak Tüzük Kurultayı'na çevrildi. Medyaya sızdırılan Tüzük Taslağı’na göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği 'hakim huzurunda ön seçim' modeli yerine Genel Başkan Özgür Özel'in desteklediği 'teşkilat gözetiminde ön seçim' modeli yer aldı. Taslakta Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine dair bir yöntem yer almadı.
AKTİF ÜYELERE SEÇİM YETKİSİ
CHP il ve ilçe başkanlıklarından gelen yoğun talebe rağmen 'Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve hâkim gözetimde ön seçim' seçeneğinin taslakta yer almaması İmamoğlu'nun devre dışı bırakılma adımı olarak yorumlandı. Yine İmamoğlu'nun sıcak bakmadığı 'aktif üye' formülü de taslakta yer aldı. Taslakta, üyelerin görev ve hakları bölümünde, üyelerin Dijital Demokratik Katılımı yoluyla kendisine açılan görüş ve oylamalara katılacak. Taslaktaki bu madde de İmamoğlu'nun karşı çıktığı öneriler arasında yer alıyordu. Taslakta dikkat çeken bir diğer madde ise yeni üyeler seçme haklarını üye olduktan 1 yıl sonra kullanabilecek.
GÜÇLÜ GENEL SEKRETERLİK
Güçlü 'genel sekreterlik modeli' de taslakta yer aldı. Taslak metne göre, Genel Sekreter parti politikalarının belirlenmesinde, uygulanmasında ve yaygınlaştırılmasında koordinasyon rolünü üstlenecek. Taslakta, AK Parti'den esintiler taşıyan taslağa göre, CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda TBMM Grup Yönetimi de yer alacak. Taslakta Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine dair bir yöntem yer almadı.