Teslim olan terörist PKK'daki tükenişi anlattı Teslim olan terörist PKK'daki tükenişi anlattı Van'ın Başkale ilçesinde ikna çalışmaları sonucu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim olan PKK'lı terörist, örgüt genelinde halk desteğinin azaldığı ve bitme noktasına geldiği düşüncesinin hakim olduğunu, birçok teröristin kaçmak için uygun zamanı beklediğini anlattı.

Haber Merkezi 28 Temmuz 2019, 17:41 Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019, 17:47 AA