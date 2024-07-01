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Ticaret Bakanlığı'ndan berber ve kuaför salonlarıyla ilgili karar: Artık valilik belirleyecek

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Aynı zamanda işletmelerin, valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Pınar Görgü
09:44 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:57 - 1/07/2024 Pazartesi
Berber, kuaför salonlarını 1 gün kapatmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.
Berber, kuaför salonlarını 1 gün kapatmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini ifade etti.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilen talep ve öneriler değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı hatırlatıldı.


Açıklamada,
"Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütülmüş olup gelinen noktada bu çalışmalar tamamlanmıştır. Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır"
denildi.




#Ticaret Bakanlığı
#berber
#kuaför
#Güzellik merkezleri
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