Ticaret Bakanlığı'ndan berber ve kuaför salonlarıyla ilgili karar: Artık valilik belirleyecek

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini ifade etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilen talep ve öneriler değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı hatırlatıldı.