Ticaret Bakanlığı’ndan büyük operasyon: İki gümrük kapısında peş peşe baskınlar

09:4630/10/2025, Perşembe
Kapıkule ve İpsala gümrük kapıları.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk Lirası olan, 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarında iki ayrı operasyon yapıldı.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda yapılan operasyonda, söz konusu kapılara gelen iki tır şüpheli bulunarak takibe alındı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı detaylı aramada, araçların gizli bölmelerinde uyuşturucu tespit edildi.

Ekipler, iki operasyonda toplam 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucuya el koydu.

Konuya ilişkin soruşturmalar Edirne ve İpsala Cumhuriyet başsavcılıklarınca sürdürülüyor.




#Gümrükler Muhafaza ekipleri
#Ticaret Bakanlığı
#uyuşturucu madde
