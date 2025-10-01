Ticaret Bakanlığı duyurdu: Filipinler'e ihracat kısıtlamaları kaldırıldı

"Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejiler doğrultusunda, tarım ve gıda ürünlerimizin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek için çalışıyoruz. Teknik engellerin kaldırılması, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün korunması ve küresel pazarlarda güçlü bir Türkiye markasının inşası için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."​​​​​​​