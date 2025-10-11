Ticarette yeni pazar açılımı

Yeni ihracat pazarları için dört ülkeyle ticareti arttıracak yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Meclis’ten geçen dört anlaşmayla Maldivler, Malta, Romanya ve Malezya ile ticaret hacmini büyütecek bu anlaşmaların ihracata etkisinin 1 milyar doları bulması bekleniyor.





MALDİVLER AÇILIMI

Maldivler ile imzalanan anlaşma göre Türkiye, bu ülkede kozmetik, elektrikli makineler ve cihazlar, mobilyalar, demir çelik ve demir çelikten eşyaya kadar uzanan geniş yelpazede önemli sanayi sektörlerin pazar açılımı olacak. Türkiye, tarım ürünlerinde de bu ülkeden taviz alacak. Anlaşmayla sağlık ve bitki sağlığı tedbirleri, ticarete ilişkin teknik engeller, gümrük iş birliği ve ticareti kolaylaştırılacak. Hedef ülkelerle münasebetlerinin ticaret yoluyla geliştirilmesi ve Türk ürünlerinin hedef pazarlarda tercihini sağlayacak anlaşma ile uzak Asya pazarının genişletilmesi öngörülüyor.





AKDENİZ’DE YENİ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Romanya arasında imzalanan anlaşma ile de ekonomik, teknik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda iş birliği geliştirilecek. Anlaşma ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Romanya’da uygulanacak proje ve programların hukuki zeminini de oluşturulacak. Türkiye ile Akdeniz’in tek ada ülkesi Malta arasında deniz taşımacılığı, filo yönetimi, liman inşası ve bakımı, gemi adamlarının eğitimi, deniz ve kıyı çevre koruması ile denizcilik alanında iş birliği mekanizmaları oluşturulacak. İki ülkenin birlikte üçüncü ülkelerde ticaret yapmasının da önü açacak anlaşma ile deniz kazalarında tarafların kendi gemilerine uyguladıkları muamele diğer taraf ülke gemilerine de uygulanacak. Gemi adamı belgelerinin karşılıklı tanınması ve gemi adamlarına diğer ülke limanlarında vizesiz karaya çıkma hakkı da tanınacak.





Malezya ile ticarette yeni dönem

Malezya ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasında uluslararası ticaret yükümlülükleri daha adil, şeffaf ve etkin biçimde uygulanacak. Türkiye–Malezya Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde; menşe ispat belgelerinin doğrulanmasında sadece ihracatçı ülke makamları değil, ithalatçılar da sürece dahil edilebilecek. Böylece, ithalatçıların beyan ettikleri menşe bilgilerinin doğruluğunu kanıtlayacak bilgi ve belgeleri gümrük idarelerine sunmaları gerekecek.



