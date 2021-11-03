Tik-tok uğruna canlarını hiçe saydılar: Çatıdaki çocuklar yürekleri ağza getirdi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana geldi.İki çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu’nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı. Canlarını hiçe sayan çocuklar, okul duvarından çatıya çıktı. Tik-tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor. DÜNYA Altı yaşındaki küçük kız TikTok akımı yüzünden ölümden döndü GÜNDEM Sosyal medya için video çekerken canından oldu: O anlar saniye saniye kamerada DÜNYA ABD'li TikTok kullanıcısı sıra dışı doğum hikayesiyle viral oldu: Bebek 6 kilodan fazla doğdu