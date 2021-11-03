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Tik-tok uğruna canlarını hiçe saydılar: Çatıdaki çocuklar yürekleri ağza getirdi

Bursa’da Tik-tok görüntüsü çekmek için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk, adeta ölüme davetiye çıkardı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Tik-tok uğruna canlarını hiçe saydılar: Çatıdaki çocuklar yürekleri ağza getirdi
Tik-tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana geldi.

İki çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu’nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı.

Canlarını hiçe sayan çocuklar, okul duvarından çatıya çıktı.

Tik-tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.


Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.

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