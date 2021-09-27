Altı yaşındaki küçük kız TikTok akımı yüzünden ölümden döndü

İngiltere'de 12 Eylül günü 6 yaşındaki bir kız çocuğu, kusma ve mide ağrısı şikayetleri nedeniyle ailesi tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede küçük kızın bağırsaklarında 23 adet mıknatıs tespit edildi. Bağırsakları birbirine kenetlenen kız çocuğu yapılan operasyonla adeta ölümün kıyısından döndü.

Ameliyatı gerçekleştiren danışman çocuk cerrahı Costa Healy, mıknatısların yaşamı değiştiren yaralanmalara neden olabileceğini ve 'potansiyel olarak ölümcül' olduğunu söyledi.

Çocuğun ailesi, kızlarının TikTok videosunu taklit ettiğini söyledi. Ayrıca çocuğun odasında yuttuklarından da fazla mıknatıslı minik top buldu. Anne, "Büyük bir ameliyat geçirdi ve onun için çok zor oldu ve yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir yara izi var" dedi.

AİLELER DİKKAT

BBC’deki bir başka haberde ise bu tarz akımlara karşı ailelerin çocuklarını tehlikeler konusunda uyarması vurgusu yapılıyor. Kızın annesi, ‘’Bu mıknatısların gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu pekiştirmek istiyorum" diye konuştu.

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İSKOÇYA'DA BENZER BİR VAKA YAŞANMIŞTI

Geçen aylarda ise İskoçya'da benzer bir olay yaşandı. Dokuz yaşındaki bir çocuk, bir TikTok meydan okuması için mıknatıs yuttuktan sonra neredeyse ölüyordu. Viral bir TikTok mücadelesinin ardından bunlara katılan küçük çocuklar mıknatıs yuttuklarında hastanelik oldu.

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