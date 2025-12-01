Yeni Şafak
Tıkanıklığı açmaya giden ekipler fark etti: Kanalizasyonda kan donduran bulgu

20:211/12/2025, Pazartesi
IHA
Cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uşak'ta kanalizasyon hattında yaşanan tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içinde cenin olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Uşak’ta belediye ekipleri kanalizasyonda oluşan tıkanıklığı açmak için çalışma yaptığı sırada kanalizasyon içerisinde cenin bulundu.

Olay, Ünalan Mahallesi 3. Nisan Sokak’ta bulunan kanalizasyonda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattında yaşanan tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kanalizasyondan çıkarılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



#Uşak
#Cenin
#Kanalizasyon
