Uşak'ta bir kişi evindeki kalorifer kazanının patlaması sonucu ağır yaralandı

Uşak'ta bir kişi evindeki kalorifer kazanının patlaması sonucu ağır yaralandı

15:4519/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Uşak'ta evindeki kalorifer kazanının patlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Güre köyünde yaşayan H.Ö. (51), evinin bodrum katındaki kalorifer kazanını kontrol etmek için kapağını açtığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan H.Ö, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Burada Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan H.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.







