Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
TIR’da 153 bin 615 sentetik hap ele geçirildi

TIR’da 153 bin 615 sentetik hap ele geçirildi

15:1519/10/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, TIR’da 153 bin 615 sentetik hap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından İlkadım ilçesinde bir TIR durduruldu. Araçta yapılan aramada 153 bin 615 sentetik hap ele geçirildi.


Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen F.U. (53), D.Ç. (36), O.K. (20) ve T.K. (21) gözaltına alındı.




#samsun
#tır
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ersin Tatar kimdir nereli kaç yaşında? Ersin Tatar hayatı biyografisi ve siyasi kariyeri