TIR’da 153 bin 615 sentetik hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından İlkadım ilçesinde bir TIR durduruldu. Araçta yapılan aramada 153 bin 615 sentetik hap ele geçirildi.