TIR'daki beton bloka kamyonet çarptı: 1 ölü 1 yaralı

13:1524/02/2026, Salı
DHA
Samsun’un Terme ilçesinde TIR’ın taşıdığı beton bloka çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Yar (42) öldü, yanındaki M.K. (39) yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Terme ilçesi Gündoğdu Mahallesi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İbrahim Yar'ın kontrolündeki 55 NY 220 plakalı kamyonet, S.T.’nin kullandığı 61 AAE 384 plakalı TIR’ın taşıdığı beton bloka çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Yar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yar’ın yanında bulunan ve yaralanan M.K. ise sağlıkçıların müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yar’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.





