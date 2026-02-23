Elazığ'da çarpışan otomobillerden biri ters döndü: Yaralılar var

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 177. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu bir otomobil ters döndü. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.