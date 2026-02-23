Yeni Şafak
Elazığ'da çarpışan otomobillerden biri ters döndü: Yaralılar var

19:4423/02/2026, Pazartesi
IHA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir otomobil ters döndü. Meydana gelen trafik kazası sonucu iki kişi yaralandı.

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 177. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu bir otomobil ters döndü. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

