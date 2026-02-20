Yeni Şafak
11 ay beklenen lezzet, Ramazan'a özel yapılıyor: Sadece bir kentte üretiliyor, yapımı üç saat sürüyor

Elazığ'da Ramazan ayının geleneksel lezzetleri tezgahlardaki yerini aldı. Her yıl Ramazan ayına özel olarak üretilen ve yapımı yaklaşık 2-3 saat süren zahmetli bir süreçten geçen ürün, kent sakinlerinin 11 ay boyunca beklediği özel bir lezzet olarak öne çıkıyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Elazığ’da geleneksel olarak üretilen nohut ekmeği yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Kentte genelde Ramazan ayında yapılan ve uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek, bu yıl da devam ediyor. 

Simit kafe işletmecisi Mehmet Bingöl, Ramazan ayına özel olarak ürettikleri nohut ekmeğinin yapım sürecinin yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü belirtti.

 Zahmetli bir üretim sürecinden geçen ürünün her yıl Ramazan ayında hazırlandığını ifade eden Bingöl, vatandaşların 11 ay boyunca beklediği bir ürün olduğunu söyledi.

Geleneksel lezzetin Ramazan ayı boyunca satışta olacağını ifade eden Mehmet Bingöl, "Öncelikle buradan bütün Müslüman kardeşlerimizin Ramazan ayını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaptığımız ürüne gelecek olursak, her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında çıkardığımız bir ürünümüz var ve adı nohut ekmeği...

Elazığ’da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hatta diyebilirim ki, 11 ay boyunca Elazığlıların beklediği bir üründür. 

 Yapım aşaması yaklaşık 2-3 saat sürüyor, oldukça zahmetli ama bir o kadar da özel bir ürün.

Şu an ürünümüz hazır. Ramazan ayı boyunca tüm Elazığlı hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

