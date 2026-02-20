Bakan Işıkhan Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Bakan Işıkhan şehirdeki temasları kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır gören ve kura sonucu Aksaray TOKİ konutlarında ev sahibi olan Seyran ve Murat Yıldırım çiftini ziyaret etti.