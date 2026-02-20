Yeni Şafak
Bakan Işıkhan Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

22:3420/02/2026, Cuma
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar gören ve kura sonucu TOKİ konutlarında ev sahibi olan Yıldırım çiftini ziyaret ederek, yeni evlerindeki ilk ramazan heyecanına ortak oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Bakan Işıkhan şehirdeki temasları kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır gören ve kura sonucu Aksaray TOKİ konutlarında ev sahibi olan Seyran ve Murat Yıldırım çiftini ziyaret etti.


Yıldırım çifti yeni evlerinde ilk ramazan heyecanını yaşadı

Bakan Işıkhan, yeni evlerinde ilk ramazan heyecanını yaşayan Yıldırım çifti ve çocuklarıyla iftar yaptı.

Akşam ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı, dualar edildi.

Yıldırım ailesi, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan'a ziyaretinde, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu da eşlik etti.



