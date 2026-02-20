Yeni Şafak
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova iftar programı düzenledi

21:3320/02/2026, Cuma
AA
Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova
Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın ev sahipliğinde Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ve çok sayıda protokolün katılımıyla iftar programı düzenlendi. Yotova, "Birlikte yaşamak, birbirimizi anlamak ve bu mirası nesilden nesle aktarmak zorundayız. Bulgaristan bu konuda örnek bir ülke olabilir." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, başkent Sofya'da iftar programı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Yotova'nın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, ülkedeki başlıca dinlerin ruhani liderleri, Sofya'da görev yapan büyükelçiler, milletvekilleri ve basın mensupları katıldı.

Yotova burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan'da barış ve karşılıklı anlayış içinde yaşamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek,
"Birlikte yaşamak, birbirimizi anlamak ve bu mirası nesilden nesle aktarmak zorundayız. Bulgaristan bu konuda örnek bir ülke olabilir."
diye konuştu.

"Hangi mabette dua ettiğimiz önemli değil."

Atalarının en büyük vasiyetinin birlik içinde yaşamak olduğunu söyleyen Yotova,
"Hangi mabette dua ettiğimiz önemli değil."
dedi.

Yotova, Bulgaristan'da etnik köken ve din farklılıklarının ayrım nedeni olmaması gerektiğine dikkati çekerek ülkenin geleceğinin hoşgörü ve karşılıklı anlayışa bağlı olduğunu söyledi.

Başmüftü Haci de Yotova'ya nazik ev sahipliği için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlığı kurumunun tüm vatandaşları etnik ve dini ayrım gözetmeksizin bir araya getirdiğini belirtti.

"Kim olduğumuzu ve hangi değerler üzerine inşa edildiğimizi unutmamalıyız."
diyen Haci, ramazan ayının manevi muhasebe ve yenilenme için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.


