İftardan sonra şimdi de lüks sahur gündemde: Kişi başı 6 bin 200 liraya kadar çıkıyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte otel ve restoranlarda lüks ve yüksek fiyatlı iftar menüleri yeniden gündeme geldi. Geçen yıla göre iftar menü fiyatlarında belirgin artışlar yaşanırken, yeni moda açık büfe sahur programları oldu. Özellikle büyük kentlerde ev dışına taşan sosyal bir etkinliğe dönüşen sahur için bazı lüks otel ve restoranlar özel programlar düzenliyor.

Açık büfe konseptinde hazırlanan programlarda geleneksel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağından seçenekler de sunuluyor. Kişi başı fiyatlar 1.500 TL’den başlıyor, mekâna ve içeriğe göre 6.200 TL’ye kadar yükseliyor.

İstanbul’daki en pahalı sahur programı ise Çırağan Palace Kempinski’de düzenleniyor. Boğaz manzarası eşliğinde sunulan sahur programı kişi başı fiyatı 6.200 TL seviyesinde.

İFTARLI SAHURLU KONAKLAMA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bazı oteller iftar ve sahuru içine alan konaklamalı paketler hazırlıyor. Bu paketler özellikle şehir dışından gelenlerin ilgisini çekiyor. İstanbul Florya’daki bir restoran müdürü, sahur organizasyonlarına yoğun ilgi olduğunu belirterek “Misafirlerimiz sahuru sadece yemek değil, sosyal bir buluşma olarak görüyor. Arkadaş grupları, iş çevreleri sahur programlarını tercih ediyor.

Rezervasyonlarımız haftalar öncesinden doluyor” dedi.Beşiktaş’taki bir 5 yıldızlı otelin satış danışmanı ise “Konaklamalı sahur paketlerine hem yerli hem yabancı misafirlerden talep alıyoruz. Doluluk oranlarımız yüksek” değerlendirmesinde bulundu.











