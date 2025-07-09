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Tofaş'ın arkasına bağlanan aydınlatmasız römork kazaya neden oldu

Tofaş'ın arkasına bağlanan aydınlatmasız römork kazaya neden oldu

10:459/07/2025, Çarşamba
IHA
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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde Tofaş marka otomobilin arkasına bağlanan aydınlatmasız römorka çarpan lüks araç şarampole uçtu. Büyük maddi hasarın oluştuğu kazada, sürücüler yaralandı.

Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan D.A. (22) idaresindeki 48 AAN 59 plakalı Volkswagen marka lüks araç, aynı yönde seyir halinde olan A.T.'nin (23) kullandığı 20 AGJ 851 plakalı Tofaş marka otomobilin arkasına bağlanan ve yeterli aydınlatması olmayan römorka çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da metrelerce savruldu.


Yoldan çıkan lüks araç, takla atarak şarampole devrilirken, Tofaş marka otomobil ise ters yöne döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücüler D.A. ile A.T., ambulans ile Kale Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayı duyan kazazede yakınları önce olay yerine ardından hastaneye akın etti. Kaza sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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