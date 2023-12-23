Tokat'a şehit ateşi düştü: Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda altı askerin şehit olduğunu açıkladı.
Hain saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.
Baba ocağına Türk bayrakları asıldı
Şehidin şehadet haberini babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi.