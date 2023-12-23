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Tokat'a şehit ateşi düştü: Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

00:59 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:06 - 23/12/2023 Cumartesi
IHA
Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehadete erdi.
Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehadete erdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda altı askerin şehit olduğunu açıkladı.

Hain saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Şehidin şehadet haberini babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi.



#Tokat
#Şehit
#Yasin Karaca
#Kuzey Irak
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