Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi

Tokat'ta otomobiliyle "drift" yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası verildi.
'Dur2 ihtarına uymayan sürücü yakalandı
- Karşıyaka Mahallesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Araç, trafik ekiplerince kovalamaca sonucu 600 Evler Mahallesi'nde durduruldu.
9 bin 281 lira para cezası kesildi
Polis, ehliyetsiz olduğunu belirlediği sürücü O.C'ye drift yaptığı, ehliyetsiz araç kullandığı ve "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 281 lira para cezası kesti.
O.C, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.