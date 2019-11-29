Gündem Tokatta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi
TOKAT

Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi

Tokat'ta Karşıyaka Mahallesi'nde aracıyla drift yapan sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu trafik ekipleri tarafından 600 Evler Mahallesi'nde durduruldu. Sürücüye, drift yaptığı, ehliyetsiz araç kullandığı ve "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 281 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
Polis drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesti.
Polis drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesti.

Tokat'ta otomobiliyle "drift" yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası verildi.

'Dur2 ihtarına uymayan sürücü yakalandı

  • Karşıyaka Mahallesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Araç, trafik ekiplerince kovalamaca sonucu 600 Evler Mahallesi'nde durduruldu.

9 bin 281 lira para cezası kesildi

Polis, ehliyetsiz olduğunu belirlediği sürücü O.C'ye drift yaptığı, ehliyetsiz araç kullandığı ve "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 281 lira para cezası kesti.

O.C, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kendisini ihbar ederek uyuşturucu bağımlısı olmaktan kurtuldu

Kayseri'de 2,5 yıl önce 125 kilograma çıkan ve arkadaşlarının "daha fit bir vücuda sahip olursun" diye verdiği uyuşturucu maddeyi bir kere kullanan genç, hatasını anlayarak polise ihbarda bulundu. Savcılığın bir yıllık denetimli serbestlik uyguladığı 23 yaşındaki genç, sevdiği kız için 4 yıl önce kaleme almaya başladığı kitabını tamamlamayı hedefliyor. Uyuşturucu bağımlılarına seslenen L.E.Ö, "Bu illete bulaşıp da bırakmamak diye bir şey yok. Her insan bırakabilir, yeter ki istesin. Ben nasıl istediysem, kendi hür iradem ile bunu nasıl başardıysam diğer insanların da ne kadar bağımlı olursa olsunlar bırakabileceğine eminim" dedi.

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