Tokat’ta fırtına ağacı devirdi: Vatandaş saniyelerle kurtuldu

21:2313/02/2026, Cuma
Tokat’ta etkili olan fırtına bir ağacı devirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Tokat'ta etkili olan fırtına sonucu bir ağaç devrildi. Ağacın devrildiği sırada kaldırımdan geçen vatandaş, altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Tokat’ta etkili olan fırtına bir ağacı devirirken, kaldırımdan geçen bir kişi son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Tokat’ta fırtına etkili oldu. Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın en çok hissedildiği noktalardan biri olan GOP Bulvarı’nda bir ağaç kökünden sökülerek devrildi. O sırada kaldırımdan geçen bir vatandaş saniyelerle ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Tehlike dolu anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Görüntülerde, şiddetli rüzgarın etkisiyle sallanan ağacın bir anda devrildiği, kaldırımdan geçen vatandaşın ise uzaklaşarak son anda kurtulduğu görüldü.




#Fırtına
#Meteoroloji
#Ağaç
