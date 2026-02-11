Tokat’ta öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 6 öğrenci yaralandı

Edinilen bilgilere göre, R.K. idaresindeki 60 AGK 983 plakalı Otokar marka öğrenci servisi, Turhal-Zile kara yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen H.P. yönetimindeki 60 TD 666 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada içerisinde 29 öğrencinin bulunduğu servis aracı yan yatarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan servisteki 6 öğrenci, ilk müdahaleleri yapılarak, ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.