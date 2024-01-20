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TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır'daki 2 sahasında kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt ve Diyarbakır'daki 2 sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

10:33 - 20/01/2024 Cumartesi
AA
İki ilde 2 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı.
İki ilde 2 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır Sur İlçesindeki 1 saha ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 1 saha da kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

#TPAO
#Siirt
#Diyarbakır
#Petrol
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