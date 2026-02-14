Trabzon 41 ülkeden sporcuları ağırlayacak

Trabzon’da yarın koşulacak VakıfBank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in katıldığı toplantıda yarı maratona ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, maratonun bu yılki mottosunu “Koş Dünyaya Nefes Ol” olarak belirlediklerini ve böylece ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına ve yangınların önlenmesine yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

HER KITADAN KATILIM VAR

Başkan Genç, VakıfBank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na aralarında Amerika, Antarktika ve Çad'ın da bulunduğu 41 farklı ülkeden 2 bin 936 kişinin kayıt yaptırdığını belirterek, "Spor şehri Trabzon’umuzda dünyanın her köşesinden gelen sporcuları ağırlayacağız. Hem şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak hem de orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturacak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Sporun birleştirici gücünü toplumsal duyarlılıkla buluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. 50. yılında bu organizasyonu tam maratona dönüştürmeyi hedefliyoruz. Başta ana sponsorumuz VakıfBank olmak üzere, katılan, destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KATİL İSRAİL'İN SOYKIRIMINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Başkan Genç, "Gücün hukuka galebe çaldığı bir kaos düzenindeyiz. Filistin'de, Gazze'de soykırım yapan İsrail terör devletiyle karşı karşıyayız. Dünya suskunsa uluslararası organizasyonlarda bu soykırıma karşı ses vermek gerekiyor. Geçen yıl mottomuz 'Barışa Koş' idi. Bu yıl 'Koş Dünyaya Nefes Ol' diyerek ormanların kıymeti konusunda farkındalık yaratmak istediğimiz gibi, Gazze'deki soykırımı unutmadığımızı da vurgulamak isterim" açıklamasında bulundu.












