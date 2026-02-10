Trabzon füniküler sistemle tanışacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların güvenli, modern ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasını hedefleyen projelerine bir yenisini daha ekledi. Meydan-Çukurçayır arasında bin 542 metre uzunluğunda hayata geçirilmesi planlanan Füniküler Hattı Projesi’nin tanıtım toplantısı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, ve Yılmaz Büyükaydın, ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TRABZON’U GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Trabzon’u, transit geçiş ve şehir içi ulaşım açısından geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bugün de önemli bir projenin lansmanında bir aradayız. Şehir içi stresi artıran trafik sorunu konusunda UKOME olarak önemli kararlar aldık. Dolmuş yönetimiyle ilgili olarak, özellikle Meydan ve Postane bölgelerimizdeki sıkışıklığı gidermek amacıyla dolmuşlarımızı genel olarak Pazarkapı bölgesine yönlendirdik. Bugün ayrıca, şehrimizde özellikle Meydan ile Çukurçayır bölgeleri arasında kalıcı ve esaslı bir çözümü de hayata geçirecek füniküler projemizin tanıtımını yapıyoruz. İnşallah bu proje kapsamında, bin 542 metre uzunluğunda bir hatla Meydan’dan başlayarak Çukurçayır bölgemize ulaşım sağlanacak” dedi.

TRAFİK STRESİNİ AZALTACAK

Türkiye’de füniküler sistemin sadece İstanbul’da kullanıldığını vurgulayan Başkan Genç, “Çukurçayır bölgemizde yaşayan 41 bin 737 nüfusumuz var. Önemli bir nüfus. Dolayısıyla burada ulaşım sistemine yönelik yeni bir model üzerinde çalıştık. Bu da, Türkiye’de sadece İstanbul’da bulunan yapım modeliyle uygulanan, füniküler sistemi olarak tanıdığımız bir sistemdir. Yaklaşık 3 dakika 42 saniye gibi bir sürede Meydan’dan vatandaşlarımız Çukurçayır’a ulaşabilecek. Bunun çalışmasını bugün itibarıyla başlatıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Bu vesileyle, şehir içi trafik noktasında çok önemli bir adımı atmış olacağız. Aynı zamanda, vatandaşlarımızın trafik nedeniyle özellikle yaşadığı stresi azaltacak bir modeli de ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

ŞEHİR YAŞAMINA DEĞER KATACAK

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise projenin Trabzon’un ulaşım geleceğini şekillendireceğini ve şehir yaşamına değer katacağını vurguladı. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Şehrimizin ihtiyaçlarına çözüm üreten insan odaklı, sürdürülebilir yaklaşımları hayata geçiren bu tür yatırımlar Trabzon’umuzu yarınlara daha güçlü taşımanın somut adımlarıdır. Meydan-Boztepe ve Çukurçayır hattını birbirine bağlayacak olan bu çok kıymetli proje modern şehircilik anlayışının, akılcı ulaşım çözümlemelerinin ve sürdürülebilir yaklaşımların önemli bir örneğidir” diye konuştu.

PROJENİN DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Füniküler hattında Meydan İstasyonu iniş-biniş kotu 29 metre, Çukurçayır İstasyonu iniş-biniş kotu ise 236 metre olarak belirlendi. İki istasyon arasındaki düşey kot farkı 207 metre olurken, hattın toplam yatay mesafesi bin 542 metre olarak planlandı. Sistem, biri gidiş biri geliş olmak üzere 2 vagon ile hizmet verecek. Her bir vagonun 200 kişi taşıma kapasitesine sahip olacağı projede, hattın taşıma kapasitesi saatte 2 bin 300 kişi olarak öngörülüyor. Füniküler sisteminde en fazla seyahat hızı saniyede 10 metre olacak.











