Trabzon’da dalgalar 2 genci yuttu

Trabzon Beşikdüzü’nde limanda cep telefonuyla görüntü çekerken suya kapılan lise öğrencileri hâlâ kayıp. Önceki gün akşam saatlerinde yaşanan üzücü olayda, Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16), bölgede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkaların alarak fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada aniden dalgalara kapılan iki öğrenci denize sürüklenerek kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevkedilen ekipler, kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları, sabah erken saatlerinde yeniden başladı.

SON ANLAR KAMERADA

Liselilerin kıyıda dalgalar arasındaki son görüntülerinin de karşı binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı. İki gencin kaybolmasıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Ne söylesek boş. İki evladımız dün okula gelmediler. Bildiğimiz bu. Dün iki gencimizin de burada dışardan vuran dalgalarla liman içerisinde düştüğünü gören tanıklar var. Hakikaten çok üzücü” dedi. Vali Yıldırım, kayıp çocukların aileleriyle görüştü.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan kayıp çocukları arama kurtarma çalışmalarını 40 kişilik ekip sürdürüyor. Zorlu deniz koşullarına rağmen başlatılan arama çalışmalarında dalgıçların henüz bir ize rastlayamadı. Trabzon Valisi Yıldırım, Sahil Güvenlik, polis dalgıçları ve AFAD dalgıçlarının işbirliği halinde denize düşen iki vatandaşları arama çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. Vali Yıldırım, “Hepimiz çok hüzünlüyüz” ifadelerini kullandı.

23 şehre sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 23 il için sarı kodlu uyarıda bulurken İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), istanbul için kent genelinde fırtınanın etkili olabileceğini açıkladı. Kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı’ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal etti. Pendik Sahili’nde demirli teknelerden 3’ü şiddetli dalgalar nedeniyle battı. Bir tekne ise kayalıklara çarparak zarar gördü.

Balıkçı barınakları zarar gördü

Şiddetli fırtına özellikle balıkçı barınakları ve limanlarda çok sayıda tekneye zarar verdi. Trabzon Faroz Balıkçı barınaklarında dev dalgaların limana ulaşmasıyla çok sayıda balıkçı teknesi ve ağlar zarar gördü. Sürmene’deki Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 9’uncu Deniz Üssü’ne ait rıhtım da kötü hava koşullarından nasibini aldı. Dev dalgalar, askerlerin konakladığı konteynere ulaştı. Suya düşen 6 asker sağ salim karaya çıkarıldı.







