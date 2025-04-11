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Trabzon'da karbonmonoksitten zehirlenen imam öldü

Trabzon'da karbonmonoksitten zehirlenen imam öldü

16:3111/04/2025, Cuma
AA
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen imam hayatını kaybetti
Trabzon'un Çaykara ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen imam hayatını kaybetti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen imam hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Köknar Mahallesi Merkez Camisi'nde görev yapan 28 yaşındaki Fatih Göktaş'ın namazlara gelmemesi üzerine mahalle sakinleri, 112 Acil Sağlık ile jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.


Cenaze, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Otopsinin ardından Göktaş'ın cenazesinin memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.



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