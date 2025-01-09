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Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına açılan dava düştü

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına açılan dava düştü

14:409/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
AA
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2018 yılında Pegasus'a ait yolcu uçağı Trabzon Havalimanı'nda pisten çıkmıştı.
2018 yılında Pegasus'a ait yolcu uçağı Trabzon Havalimanı'nda pisten çıkmıştı.

Trabzon Havalimanı'nda 7 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durmayı başaran Ankara-Trabzon uçağının pilotları hakkında açılan davanın düşmesine hükmedildi.

Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sebebiyle hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan dava açılan tutuksuz sanıklardan birinci pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatları katıldı.


Duruşmada Bayraktar'ın avukatı Deniz Sağıroğlu, tüm müştekilerin şikayetlerinden feragat ettiklerine dair noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyada yer aldığını hatırlatarak, müştekilerin şikayet hakkının bulunmadığını ileri sürdü.



Beraat talep edildi


Davada düşme kararı verilmesini isteyen Sağıroğlu, aksi takdirde müvekkilinin beraatını talep etti.


Yavuz'un avukatı Hasan Özköse de tüm müştekilerin noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu yineledi.

Müştekilerin, uçak durduktan sonra açılan kapıdan içeriye sızan hidrolik sıvısı ve söndürme köpüğü nedeniyle yaralandıklarını ileri süren Özköse, müvekkilinin beraatini talep etti.



Mahkeme, sanık pilotlar hakkında her ne kadar birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebep olmaktan kamu davası açılsa da şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.


Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus'a ait yolcu uçağı iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak denize metreler kala durabilmişti. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.



#Trabzon
#Trabzon havalimanı
#Pegasus

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