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Trabzon'dan acı haber: Selde kaybolan yaşlı adamın cesedine ulaşıldı

Trabzon'dan acı haber: Selde kaybolan yaşlı adamın cesedine ulaşıldı

11:038/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Sera Gölü'nde yapılan arama çalışmaları.
Sera Gölü'nde yapılan arama çalışmaları.

Trabzon'da selde kaybolan 74 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedenine arama çalışmalarının 6'ncı gününde ulaşıldı.

Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için Sera Gölü'nde sürdürülen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Bu arada köpeği ile bölgede yürüyüş yapan Osman Tütüncü, göl kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan kişinin Hüseyin Aydın olduğu tespit edildi.

Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Ne olmuştu?

74 yaşındaki Aydın’ın, sağanak sırasında evinin bahçesinde biriken suyu tahliye etmek amacıyla dışarı çıktığı ortaya çıkmıştı.

Yaşlı adamın kaybolduğu gün giydiği eşofman ise yapılan arama çalışmaları sırasında, kaybolduğu noktadan yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulundu.Bu gelişme üzerine arama çalışmaları söz konusu bölgede yoğunlaştırılmıştı.

Sera Gölü'nde yapılan arama çalışmaları ise sonuç verdi. Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.




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