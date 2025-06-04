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Trabzon'da sel gitti, geriye çamur kaldı: Kayıp kişi aranıyor

Trabzon'da sel gitti, geriye çamur kaldı: Kayıp kişi aranıyor

11:474/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzon'da selin izleri siliniyor
Trabzon'da selin izleri siliniyor

Trabzon'daki yağış; su baskınlarına, sele, taşkına kaya düşmesi ve heyelanlara neden oldu. Selin izleri silinmeye çalışırken kayıp olarak aranan Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları da sürüyor.

Trabzon'da dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bir saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, suyla doldu.


Trabzon'da sel gitti, geriye çamur kaldı


Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü mahsur kaldı.


Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.


Belediye ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.



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