Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trafik kazasında ölüm cinayetlerin üç katı

Trafik kazasında ölüm cinayetlerin üç katı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0016/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişikliklere ilişkin sunum yaptı. Trafik kazası kaynaklı ölümlerin, cinayetlerin 3 katı olduğu bilgisini veren Yerlikaya, geçen yıl “kasten öldürmeden” 1958, “trafik kazalarında” ise 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 2024 yılında trafik kazası kaynaklı günlük can kaybı sayısının 17,4’e ulaştığını belirten Yerlikaya, kanun teklifinin kabul edilmesiyle bu rakamın 2030’a kadar 7,6’ya, yıllıkta ise 2 bin 794’e düşmesinin öngörüldüğünü ifade etti.


“DUR” İHTARINA UYAN YOK

Yerlikaya, kolluk güçlerinin “Dur” ihtarına uyulmamasına ilişkin verileri de paylaştı. “Dur” ihtarına uymayan sürücülere uygulanan cezai işlem sayısında son 1 yılda yüzde 44 artış gerçekleşmesine rağmen caydırıcılığın sağlanamadığını anlatan Yerlikaya, son 6 yılda bu nedenle çıkan çatışmalarda 9 şehit, 16 gazi verildiğini, sivil can kaybının ise 29 olduğunu kaydetti. Mevcutta “Dur” ihtarına uymayan sürücülere 2 bin 167 lira para cezası uygulanıyor, yeni düzenlemeyle 47 bin lira para cezası, 60 gün sürücü belgesini geri alma, 60 gün de trafikten men cezası verilecek.


HIZ TUZAĞI 20 BIN LEVHA SÖKÜLDÜ

Kara yollarında ani hız değişimine neden olan levhalar eleştiri konusu olmuştu. 20 bin levhanın söküldüğünü açıklayan Yerlikaya, vatandaşların “hız tuzağı” olarak nitelediği bu levhaların tamamının sene sonuna kadar kaldırılacağını söyledi.


#trafik kazası
#ölüm
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araştırma ortaya koydu: Türkiye’de iş hayatının en mutsuz mesleği belli oldu! Sonuç herkesi şaşırttı