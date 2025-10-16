Trafik kazasında ölüm cinayetlerin üç katı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişikliklere ilişkin sunum yaptı. Trafik kazası kaynaklı ölümlerin, cinayetlerin 3 katı olduğu bilgisini veren Yerlikaya, geçen yıl “kasten öldürmeden” 1958, “trafik kazalarında” ise 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 2024 yılında trafik kazası kaynaklı günlük can kaybı sayısının 17,4’e ulaştığını belirten Yerlikaya, kanun teklifinin kabul edilmesiyle bu rakamın 2030’a kadar 7,6’ya, yıllıkta ise 2 bin 794’e düşmesinin öngörüldüğünü ifade etti.





“DUR” İHTARINA UYAN YOK

Yerlikaya, kolluk güçlerinin “Dur” ihtarına uyulmamasına ilişkin verileri de paylaştı. “Dur” ihtarına uymayan sürücülere uygulanan cezai işlem sayısında son 1 yılda yüzde 44 artış gerçekleşmesine rağmen caydırıcılığın sağlanamadığını anlatan Yerlikaya, son 6 yılda bu nedenle çıkan çatışmalarda 9 şehit, 16 gazi verildiğini, sivil can kaybının ise 29 olduğunu kaydetti. Mevcutta “Dur” ihtarına uymayan sürücülere 2 bin 167 lira para cezası uygulanıyor, yeni düzenlemeyle 47 bin lira para cezası, 60 gün sürücü belgesini geri alma, 60 gün de trafikten men cezası verilecek.





HIZ TUZAĞI 20 BIN LEVHA SÖKÜLDÜ

Kara yollarında ani hız değişimine neden olan levhalar eleştiri konusu olmuştu. 20 bin levhanın söküldüğünü açıklayan Yerlikaya, vatandaşların “hız tuzağı” olarak nitelediği bu levhaların tamamının sene sonuna kadar kaldırılacağını söyledi.



