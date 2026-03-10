Yeni Şafak
Trafikte makas pahalıya patladı

22:4010/03/2026, Salı
IHA
Olayda kullanılan araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.
İzmir’de ardı ardına şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç da 60 gün trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın tehlikeli seyrettiği görüntüler üzerine çalışma başlattı. Altınyol üzerinden Bornova istikametine doğru ilerleyen sürücünün trafikte sürekli makas attığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda aracı kullanan kişinin M.K. (27) olduğu belirlendi. Yakalanan sürücü M.K.’ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Olayda kullanılan araç ise 60 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.



#İzmir
#Trafik
#Makas
#Ceza
