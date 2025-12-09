Trafolardan kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde 7 farklı trafodan bakır kablo çalınması ihbarı üzerine olayın aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede yaptıkları çalışmaları sonucu şüpheli şahısların ellerinde bulunan hurda malzemeleri satmak için müşteri aradıklarını öğrenerek araçlarını tespit etti. Müşteri arayan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından araçlarında yakalandı. Yapılan aramada 37 kilogram yakılmış halde bakır elektrik kablosu, 1 adet su motoru, 2 adet kerpeten, 1 adet keski, 1 adet tahta kesici alet, 2 adet tornavida, 1 adet motorlu ağaç testeresi, 10 metre uzunluğunda soyulmuş kablo ve 10 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi.