Trafolardan kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Trafolardan kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

10:249/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
IHA
Ele geçirilen kablolar.
Ele geçirilen kablolar.

Mersin’de iki ilçede bir çok noktadaki trafodan kablo çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde 7 farklı trafodan bakır kablo çalınması ihbarı üzerine olayın aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede yaptıkları çalışmaları sonucu şüpheli şahısların ellerinde bulunan hurda malzemeleri satmak için müşteri aradıklarını öğrenerek araçlarını tespit etti. Müşteri arayan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından araçlarında yakalandı. Yapılan aramada 37 kilogram yakılmış halde bakır elektrik kablosu, 1 adet su motoru, 2 adet kerpeten, 1 adet keski, 1 adet tahta kesici alet, 2 adet tornavida, 1 adet motorlu ağaç testeresi, 10 metre uzunluğunda soyulmuş kablo ve 10 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi.


Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

