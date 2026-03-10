Trump üç büyük çıkmazda

İran’la süren savaşın ikinci haftasında ABD Başkanı Donald Trump üç yönlü baskıyla karşı karşıya: Yükselen enerji fiyatları, azalan mühimmat stokları ve artan kamuoyu tepkisi. The Wall Street Journal’ın haberine göre savaşın ekonomik ve siyasi maliyeti büyürken, Washington’da çatışmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği tartışması da giderek sertleşiyor.
Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayınlanan habere göre, İran’la devam eden savaş ABD yönetimi üzerinde hem siyasi hem ekonomik açıdan giderek artan bir baskı oluşturuyor. Haberde ABD Donald Trump için işlerin iyi gitmediği, İran’la süren savaşın ikinci haftasında artan enerji fiyatları, azalan mühimmat stokları ve kamuoyu tepkisi nedeniyle giderek daha fazla baskı altında kaldığı kaydedildi. Çatışmaların ikinci haftasına girilirken Washington’da savaşın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği konusunda tartışmalar yoğunlaşmış durumda. Trump yönetimi kamuoyuna operasyonların sınırlı kalacağını ve kontrol altında yürütüldüğünü vurgulamaya çalışsa da, gelişmeler geniş bir bölgesel savaşa dönüşme riskini taşıyor.
Enerji fiyatları seçmenİ vurdu
Gazetenin haberine göre, Trump yönetiminin İran'da başlattığı savaşın ABD iç politikasındaki en hızlı etkilerinden biri enerji fiyatlarında görülüyor. İran’la yaşanan gerilimin küresel petrol piyasalarını etkilemesi sonucu petrol fiyatları hızla yükselirken, ABD’de benzin fiyatları da kısa sürede ciddi biçimde artmış durumda. Son günlerde ortalama benzin fiyatlarının galon başına yaklaşık 50 cent yükseldiği ve küresel petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıktığına haberde işaret ediliyor. ABD’de akaryakıt fiyatları seçmen davranışını doğrudan etkileyen önemli bir konu olduğu için bu artış Trump yönetimi açısından siyasi bir risk olarak görülüyor. Özellikle yaz aylarında seyahatlerin artmasıyla birlikte benzin fiyatlarındaki yükseliş seçmenlerin gündeminde daha belirgin hale geleceği değerlendirilirken bu durumun Kasım ayında Kongre için yapılacak Ara Seçimler'de belirleyici faktör olacağı değerlendiriliyor.
ŞİRKETLERLE TOPLANTI
Habere göre Trump yönetimi görünürde enerji fiyatlarındaki artışın geçici olduunu savunsa da, kapalı kapılar ardında fiyatları kontrol altına almak için çeşitli seçenekleri değerlendirmeye başladı. Beyaz Saray bir yandan petrol şirketleriyle üretimin artırılması konusunda temaslar yürütürken diğer yandan piyasalara güven vermeye çalışıyor. Ancak şu aşamada ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi’ni kullanma konusunda temkinli davranıldığı ifade ediliyor. Yönetim piyasaların zaman içinde kendi dengesini bulabileceğini düşünürken Trump da kamuoyuna yaptığı açıklamalarda savaş sona erdiğinde enerji fiyatlarının yeniden düşeceğini savunuyor.
Kamuoyu desteği çok zayıf
İran’la yaşanan gerilim yalnızca ekonomi alanında değil, Cumhuriyetçi Parti içinde de bazı görüş ayrılıklarını ortaya çıkarmış durumda. Habere göre Trump’ın siyasi tabanı genel olarak İran’a karşı sert bir tutumu desteklese de, özellikle Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (MAGA) tabanında bazı muhafazakâr yorumcular ve medya figürleri ABD’nin daha büyük bir savaşa sürüklenmesinden endişe duyduklarını dile getirmesi sıkıntı oluşturuyor. Bu kesim özellikle ABD’nin İran’a karşı kara birlikleri göndermesi ihtimaline karşı çıkıyor. Böyle bir adımın atılması halinde Trump’ın kendi siyasi koalisyonu içinde bile ciddi tartışmalar yaşanabileceği ifade ediliyor. Özellikle savaşın uzaması ya da ABD’nin kara operasyonuna girişmesi halinde kamuoyu desteğinin hızla azalabileceği değerlendiriliyor. ABD'de yapılan son anketlerde İran savaşına destek yüzde 27'ler civarında gözükürken, Trump'ın başkanlık onayının da yüzde 38'lere düştüğü görülüyordu.
Ek bütçe ve silah stoK meselesi
Çatışmanın uzaması ihtimali, ABD’nin askeri kapasitesi ve savunma bütçesi konusunda da yeni tartışmalar başlatmış durumda. Aynı zamanda ABD savunma sektöründe mühimmat stoklarının hızla azaldığı ve bunların yeniden üretilmesinin zaman aldığı belirtiliyor. Son yapılan araştırmalarda, ABD ordusunun İran'a günlük saldırı maliyetinni bir milyar dolara yakın olduğu hesaplanıyor. Yönetim Kongre’den yaklaşık 28 milyar dolarlık ek savunma harcaması talep ederken bazı milletvekilleri bu talebe temkinli yaklaşıyor. Kongre üyeleri özellikle mühimmat stoklarının durumu ve uzun süreli bir çatışmanın maliyeti konusunda daha fazla bilgi talep ediyor. Modern savaşlarda kullanılan bazı mühimmat türlerinin hızlı tüketildiği ve üretim süreçlerinin uzun sürdüğü için Pentagon’un lojistik planlamayı dikkatle yürüttüğü belirtiliyor.
'SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI'
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını söyleyerek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok" dedi. Amerikan CBS News kanalına konuşan Trump, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima ederek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok." değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti. Trump, öncesinde Times of Israel'e yaptığı açıklamada ise kendisi ve Netanyahu’nun İsrail’i yok olmaktan kurtardığını savunan Trump, "İran, İsrail’i ve çevresindeki her şeyi yok edecekti. Biz ise birlikte çalıştık ve İsrail’i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik" ifadelerini kullandı. Trump, İran’a karşı yürütülen savaşın ne zaman sona ereceğine tek başına mı yoksa Netanyahu ile ortak şekilde mi karar vereceği yönündeki soruya, "Sanırım biraz ortak olacak. Kendisiyle konuşuyoruz. Doğru zamanda bir karar vereceğim, ancak her şey dikkate alınacak" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Fox News'ün haberine göre, Trump Air Force One uçağında gazetecilere ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve yükselen benzin fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Petrol fiyatlarının yükseleceğini öngördüklerini belirten Trump, fiyatların "çok hızlı düşeceğini" savunarak "Yaptığımız şey sadece ülkemiz, İsrail, Ortadoğu için değil, tüm dünya için harika bir şey" savunmasını yaptı.