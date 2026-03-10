Trump üç büyük çıkmazda

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını söyleyerek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok" dedi. Amerikan CBS News kanalına konuşan Trump, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima ederek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok." değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti. Trump, öncesinde Times of Israel'e yaptığı açıklamada ise kendisi ve Netanyahu’nun İsrail’i yok olmaktan kurtardığını savunan Trump, "İran, İsrail’i ve çevresindeki her şeyi yok edecekti. Biz ise birlikte çalıştık ve İsrail’i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik" ifadelerini kullandı. Trump, İran’a karşı yürütülen savaşın ne zaman sona ereceğine tek başına mı yoksa Netanyahu ile ortak şekilde mi karar vereceği yönündeki soruya, "Sanırım biraz ortak olacak. Kendisiyle konuşuyoruz. Doğru zamanda bir karar vereceğim, ancak her şey dikkate alınacak" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Fox News'ün haberine göre, Trump Air Force One uçağında gazetecilere ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve yükselen benzin fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Petrol fiyatlarının yükseleceğini öngördüklerini belirten Trump, fiyatların "çok hızlı düşeceğini" savunarak "Yaptığımız şey sadece ülkemiz, İsrail, Ortadoğu için değil, tüm dünya için harika bir şey" savunmasını yaptı.