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Trump’a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimine maruz kalan ABD Başkan adayı Trump’ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Trump’a “saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu ve programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini” söyledi.

04:00 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 04:16 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Erdoğan görüşmede, Donald Trump’a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

CESUR DURUŞ TAKDİRE ŞAYAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Trump’ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump’ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump’ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Öte yandan Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile Külliye'de basına kapalı olarak bir araya geldi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Donald Trump
#Politika
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